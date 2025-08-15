Умерла 31-летняя блогер Ната Лайм

Блогер Наталья Любаренко, известная как Ната Лайм умерла на 32-м году жизни. Информацию о смерти девушки подтвердил в социальных сетях ее супруг.

Наталья стала популярной благодаря ярким и веселым роликам на своем YouTube-канале, девушка регулярно публиковала контент для своей аудитории. Однако в 2021 году Ната Лайм выложила последний ролик, после чего практически исчезла из медиаполя.

Недавно в сети стали всплывать фотографии могилы Натальи. Так как официально о смерти девушки никто не сообщал, подписчики решили поинтересоваться у мужа Наты, что произошло.

«Здравствуйте, это Артем. Пару месяцев назад, к огромному сожалению, Наташа умерла», — ответил подписчику супруг блогера.

Также гибель девушки подтвердил ее друг, блогер Евгений. Он также не исключил версию суицида.

«К сожалению, Ната погибла… Случайно или намеренно — знала лишь Наташа», — прокомментировал Евгений.

Официальных подробностей о смерти девушки пока нет.

