Останки молодого шерстистого мамонта нашли в Краснодарском крае
Фрагменты бивней, ребер и позвоночника неплохо сохранились.
Фото, видео: © РИА Новости/Ульяна Соловьева; 5-tv.ru
Останки шерстистого мамонтенка обнаружили в Краснодарском крае. На протяжении многих лет течение воды разрушало кости древнего животного. Но фрагменты бивней, ребер и позвоночника сохранились довольно неплохо.
По словам палеонтологов, кости принадлежат молодому самцу мамонта, погибшему в 10-летнем возрасте. Ну а жил он на нынешней территории Краснодарского края больше 20 тысяч лет назад.
В конце 1980-х в этом же районе также были найдены останки древних южных слонов.
