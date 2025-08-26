Останки молодого шерстистого мамонта нашли в Краснодарском крае

Эфирная новость 20 0

Фрагменты бивней, ребер и позвоночника неплохо сохранились.

Фото, видео: © РИА Новости/Ульяна Соловьева; 5-tv.ru

Останки шерстистого мамонтенка обнаружили в Краснодарском крае. На протяжении многих лет течение воды разрушало кости древнего животного. Но фрагменты бивней, ребер и позвоночника сохранились довольно неплохо.

По словам палеонтологов, кости принадлежат молодому самцу мамонта, погибшему в 10-летнем возрасте. Ну а жил он на нынешней территории Краснодарского края больше 20 тысяч лет назад.

В конце 1980-х в этом же районе также были найдены останки древних южных слонов.

