Тяжелобольного ребенка доставили из КНР в РФ на самолете Путина

Мама мальчика ранее обратилась в посольство РФ с просьбой о помощи в транспортировке.

В Москву из Китая доставили тяжелобольного ребенка, которому президент РФ Владимир Путин распорядился предоставить президентский самолет. Сейчас мальчик находится под наблюдением врачей Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина.

Ребенок, который страдает от онкологического заболевания, был в Китае на лечении. Но его состояние сильно ухудшилось. Мать мальчика обратилась в российское посольство с просьбой о помощи в транспортировке. Наш посол рассказал об этом президенту, во время его визита в Китай. Тогда было принято решение отправить ребенка домой спецбортом.

