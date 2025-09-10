«Девяностыши!»: звезды на ковровой дорожке сериала «Лихие. Глава 2»

Красный мотив раута весь вечер подавал в мозг сигналы тревоги, а расклеенные бумажки с надписью «90-е — боль» уничтожили всю романтику!

Бутерброды с селедочкой, горячительные настоечки и оливье — на Арбатской знают, как встречать своих гостей! Премьера сериала «Лихие. Глава 2» в «Художественном» просто не могла проходить «на сухую». Столько жести и ужаса чужих воспоминаний иначе не переваришь!

«Решил сделать этот сезон максимально мрачным, потому что нужно поставить точку и вызвать отвращение к этим временам!» — делится один из создателей.

На красную дорожку исповеди вышли и фанаты криминальных времен, и те, кто хочет ее забыть, и даже те, кто разбавил драйв нарядом в стиле 1980-х! Было страшно нескучно!

От чего дистанцируется Паулина Андреева, почему забыли Елену Хангу, кого Полина Максимова затмила в плаще на голое тело, почему Олег Васильков прячется за дочкой и женой, на что Артем Быстров пошел ради роли киллера — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.

