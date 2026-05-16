Полину Гагарину застали врасплох с тайным кавалером: вот кем он оказался

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 64 0

Новые фото певицы подогрели слухи о ее личной жизни.

С кем встречается певица Полина Гагарина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Super.ru: Полина Гагарина встречается со своим концертным директором

Певица Полина Гагарина встречается со своим концертным директором. Об этом сообщило издание Super.ru.

На днях исполнительница хита «Кукушка» опубликовала в социальных сетях романтичное фото с подписью «Моя любовь». На снимке видно, как мужская рука лежит на колене артистки, что сразу вызвало волну обсуждений среди поклонников.

По информации издания, избранником Гагариной стал ее 36-летний концертный директор Сергей Сметанин. Ранее их уже замечали вместе за кулисами премии «Виктория», где они держались за руки. Тогда же, по данным журналистов, Сметанин сопроводил певицу до автомобиля, после чего она уехала одна.

Позднее пару удалось заснять в центре Москва уже в более неформальной обстановке, что лишь усилило разговоры о возможном романе.

Сметанин окончил Московский государственный институт иностранных языков имени Мориса Тореза. Помимо работы в музыкальной индустрии, он также занимается творчеством и играет на барабанах в нескольких рок-группах. Слухи о возможных романтических отношениях между директором и певицей появлялись и ранее, однако официальных подтверждений стороны пока не давали.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:47
Кота со стрелой в черепе спасли волонтеры в Дагестане
1:31
Сезон укусов: в Подмосковье змеи покусали ребенка и пенсионерку
1:13
Тела трех рабочих нашли после пожара на станции в Башкирии
1:00
«Ты вообще думаешь?» — муж устроил жене скандал из-за правды о покупке дома
0:46
Девушка родила ребенка в подмосковной электричке
0:30
Путин упростил жителям Приднестровья выдачу паспортов РФ

Сейчас читают

Внук Молчанова не смог сдержать слез на прощании с дедушкой
Землю накрыла магнитная буря из-за дыры на Солнце
Осада за забором: как справиться с назойливым соседом по участку
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео