Стало известно об «унижающих достоинство» условиях содержания Гуцул в тюрьме

Марина Таубер: условия содержания Евгении Гуцул унижают человеческое достоинство

Условия содержания главы Гагаузии Евгении Гуцул унижают человеческое достоинство. Об этом в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru заявила исполнительный секретарь исполкома блока «Победа» Марина Таубер.

В настоящее время политик находится в тюрьме № 13. В Европе уже давно признали, что это исправительное учреждение нарушает права человека.

«Само лишение свободы уже является крайне суровой мерой воздействия. В демократической Европе это поняли давно и решили улучшить условия содержания заключенным. В Молдове желтые [представители правящей партии] только говорят о демократии, на деле ввергают узников в условия, схожие со средневековыми», — заявила Марина Таубер.

По ее словам, Евгения Гуцул уже больше месяца удерживается в тюрьме по полностью сфабрикованному делу. При этом обвинение так и не предоставило доказательств. Таубер уверена: приговор носит исключительно политический характер.

Больше месяца назад, 5 августа, Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы якобы за то, что в ходе предвыборной компании она получала деньги из запрещенных законом источников. Оппозиционер все обвинения отрицает. Евгения связывает свой арест с парламентскими выборами, которые должны пройти в Молдавии 28 сентября.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Майя Санду рискует утратить поддержку избирателей в Гагаузии на грядущих выборах.

