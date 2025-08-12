Майя Санду может лишиться голосов Гагаузии на выборах из-за приговора Евгении Гуцул

Это существенно ослабит позиции ее партии.

После вынесения приговора Евгении Гуцул партия президента Майи Санду рискует утратить поддержку избирателей в Гагаузии на грядущих выборах. Об этом сообщили «Известиям» в молдавском парламенте.

«Вся Гагаузия проголосует против партии „Действие и солидарность“. Она проголосует за оппозицию. Правящая партия берет больше всего голосов в центральных регионах страны и в Кишиневе», — говорит депутат Богдан Цырдя, представляющий Партию социалистов.

Такая потеря может существенно ослабить позиции партии PAS, поскольку регион обеспечивает до 4% голосов. Хотя цифра кажется небольшой, каждый процент может оказаться решающим — особенно на фоне того, что на президентских выборах в ноябре Санду проиграла первый тур и смогла победить лишь благодаря голосам диаспоры.

По словам экспертов, центральные власти продолжат усиливать давление на автономию, включая угрозу утраты ею особого статуса. Тем временем, в Молдавии не утихают митинги на фоне приближающегося голосования, назначенного на 28 сентября.

Почему Гуцул получила семь лет тюрьмы?

5 августа суд признал башкана автономии Евгению Гуцул виновной в «незаконном финансировании политических партий и кампаний, нарушении правил управления партийными средствами и избирательными фондами» и приговорил к семи годам лишения свободы. Ее задержали еще 25 марта в аэропорту Кишинева, позднее переводили под домашний арест. Такой приговор стал шоком даже для сторонников власти.

В Гагаузии считают, что решение в отношении Гуцул имеет политическую подоплеку. Президент Санду и ее партия PAS придерживаются прозападного курса, вызывающего критику со стороны жителей автономии.

В ответ на приговор Народное собрание Гагаузии выпустило резолюцию, в которой подтвердило полномочия Гуцул и не признало судебное решение. Судебный процесс сопровождался массовыми протестами, которые усилились после объявления решения. Митинг в поддержку Гуцул вновь прошел 11 августа возле СИЗО № 13 Кишинева. Местные депутаты уверены, что протестные акции продолжатся до самих выборов.

С чего все началось

Отношения между автономией и центральной властью обострились после победы Гуцул на выборах 2023 года. Она выступала за сближение с Россией, тогда как официальные власти Кишинева делают ставку на сотрудничество с Западом. Власти Молдавии пытались оспорить итоги голосования, а Санду отказалась подписать указ о включении Гуцул в состав правительства, что противоречит закону. Сейчас в парламенте Молдавии представители Гагаузии отсутствуют.

Вскоре после выборов начались попытки ограничить полномочия автономии. Парламент в 2024 году принял законопроект о передаче ряда судебных инстанций под юрисдикцию соседних районов. Также обсуждается ликвидация апелляционной палаты Комрата. Конституционный суд отнял у Гагаузии право самостоятельно назначать прокурора. Помимо этого, Кишинев собирается сократить грантовую часть бюджета автономии, которая состоит из двух компонентов — обязательной и дополнительной.

