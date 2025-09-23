Дни сочтены? Ученые выяснили, в каком возрасте наступает старость

Ученые из Стэнфорда: резкие скачки старения происходят в 44 года и в 60 лет

Ученые из Стэнфордского университета под руководством генетика Майкла Снайдера обнаружили, что старение человека происходит не плавно, а через резкие возрастные скачки. Согласно исследованию, опубликованному на официальном сайте университета, ключевые переломные этапы приходятся на возраст 44 и 60 лет.

В эксперименте участвовали более 100 добровольцев в возрасте от 25 до 75 лет. Анализ биологических маркеров выявил, что в 44 года происходят значительные изменения в сердечно-сосудистой системе и метаболизме кофеина и алкоголя. Второй критический период — около 60 лет, он характеризуется масштабной перестройкой иммунной системы. В оба периода наблюдаются изменения в состоянии молекул, отвечающих за здоровье кожи и мышечной ткани.

Изначально предполагалось, что резкие изменения связаны с менопаузой у женщин, но затем выяснилось, что у мужчин происходят аналогичные процессы. Поэтому с 44 и 60 лет рекомендуется усиливать заботу о здоровье.

Исследование поможет разработать нацеленную терапию для замедления старения. Ученые отмечают, что понимание биологических механизмов возрастных скачков открывает новые возможности для профилактики возрастных заболеваний.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.