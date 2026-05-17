Два способа: как исправлять ошибки в бланках ЕГЭ

Использование корректора и ластика на экзамене остается под запретом.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Участникам ЕГЭ объяснили допустимые способы исправления ошибок в бланках
Участники Единого государственного экзамена могут исправить ошибки в регистрационных бланках двумя способами. Об этом сообщили в Рособрнадзоре, пишет ТАСС.
В ведомстве пояснили, что при обнаружении неправильно заполненных полей выпускники имеют право внести исправления непосредственно в бланке. Первый способ предполагает написание новых цифр или букв более жирным шрифтом поверх ошибочных символов.
Второй вариант предусматривает зачеркивание неверных данных с последующим внесением правильной информации в свободные клетки справа. Однако воспользоваться этим способом можно только в том случае, если в бланке осталось достаточное количество пустых ячеек.
В Рособрнадзоре отдельно напомнили о правилах заполнения экзаменационных материалов. Все бланки ЕГЭ необходимо оформлять исключительно гелевой или капиллярной ручкой с черными чернилами.
При этом использование корректирующей жидкости, карандашей, ластиков и других средств для исправления записей категорически запрещено.
Ранее в ведомстве неоднократно подчеркивали, что неправильное оформление бланков может затруднить автоматическую обработку результатов экзамена. Поэтому выпускникам рекомендуют внимательно проверять все данные перед сдачей работы.
