Внук обезглавил бабушку и пнул ее голову так, будто это был футбольный мяч

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 49 0

Мужчина страдал от психоза и употреблял наркотики.

Внук обезглавил бабушку — жестокая расправа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Житель южноафриканского Дурбана, 32-летний Табо Нциманде жестоко расправился с собственной бабушкой, сообщило издание Mirror. По данным следствия, находясь в доме своей пожилой родственницы, Нциманде нанес ей множество ударов ножом, а затем обезглавил. После этого он пнул ее голову, будто это был футбольный мяч.

На следующий день полиция задержала убийцу, который все еще был в окровавленной одежде. Дочь убитой, Зининг Мяка, рассказала, что когда она спросила у племянника, зачем он расправился с собственной бабушкой, тот в ярости закричал: «Я должен был это сделать».

У мужчины были проблемы с психикой, он проходил лечение от психоза, а также страдал от галлюцинаций и потери памяти, сообщило издание.

По словам Зининг, бабушка всегда заботилась о больном внуке. Пожилая женщина понимала, что дочь не смогла быть рядом с Табо 24 часа все семь дней неделю.

В день убийства мужчина и его бабушка поссорились из-за сомнительного результата теста на наркотики, что и могло стать причиной изощренного убийства. Сообщается, что когда Мяка посетила содержащегося под стражей Нциманде, тот попытался броситься на нее, попутно выкрикивая оскорбления.

Само убийство произошло в 2024 году, но перед судом он предстал лишь сейчас.

