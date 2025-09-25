Возвращение папиной дочки: актриса Сиваева снова в кино после долгой паузы

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 41 0

Звезда популярного сериала пропала из медийного пространства на десять лет.

Куда пропала Анастасия Сиваева

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса Мирослава Карпович: у Сиваевой был долгий творческий отпуск

Актриса Анастасия Сиваева, известная по роли Даши Васнецовой в сериале «Папины дочки», вновь появилась на публике и подтвердила свое возвращение в кино. На презентации нового сезона СТС корреспондент Super спросил у артистки, почему она так долго не появлялась на экране.

Вместо ответа Сиваева в шутку передала слово своей коллеге Мирославе Карпович.

«Анастасия никуда не уходила из кино, у нее был творческий отпуск», — пояснила актриса.

После завершения «Папиных дочек» Сиваева действительно практически исчезла из медийного пространства. При этом журналистам удалось выяснить, что в 2015 году она вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Приваркина. Брак продлился почти девять лет: официально Сиваева и Приваркин развелись 21 мая 2024 года.

Из документов мировых судей Москвы следует, что у бывших супругов есть общий ребенок. По данным Super, актриса воспитывает сына, которого предпочитает не показывать публике.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.99
0.64 98.60
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:27
Пнула бортпроводницу: в США пассажирку примотали скотчем к сиденью за драку
15:21
Застала гостью за кражей: иностранка зарезала девочку-подростка в Первоуральске
15:15
Заставили: фигуранты дела о вшитых куклах вуду в тело умершего сделали заявление
15:10
BFMTV: Саркози приговорен к пяти годам лишения свободы
15:05
Крупнейший международный атомный форум стартовал в Москве
15:00
Продуктивное сотрудничество: эксперт об импорте из Китая на следующие пять лет

Сейчас читают

Илан Шор: к сведениям СВР о планах ЕС захватить Молдавию нужно относиться серьезно
Овечкин представил новые хлопья и попробовал себя в роли кассира
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео