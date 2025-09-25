Возвращение папиной дочки: актриса Сиваева снова в кино после долгой паузы

Актриса Мирослава Карпович: у Сиваевой был долгий творческий отпуск

Актриса Анастасия Сиваева, известная по роли Даши Васнецовой в сериале «Папины дочки», вновь появилась на публике и подтвердила свое возвращение в кино. На презентации нового сезона СТС корреспондент Super спросил у артистки, почему она так долго не появлялась на экране.

Вместо ответа Сиваева в шутку передала слово своей коллеге Мирославе Карпович.

«Анастасия никуда не уходила из кино, у нее был творческий отпуск», — пояснила актриса.

После завершения «Папиных дочек» Сиваева действительно практически исчезла из медийного пространства. При этом журналистам удалось выяснить, что в 2015 году она вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Приваркина. Брак продлился почти девять лет: официально Сиваева и Приваркин развелись 21 мая 2024 года.

Из документов мировых судей Москвы следует, что у бывших супругов есть общий ребенок. По данным Super, актриса воспитывает сына, которого предпочитает не показывать публике.

