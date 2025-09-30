Первоклассник спас маму от похитителя, передав записку водителю автобуса

Мальчик передал записку водителю автобуса и таким образом спас свою мать в Айове

Ребенок в Айове передал водителю школьного автобуса записку с просьбой позвонить в службу 911, благодаря чему полиция обнаружила, что его мать удерживалась незнакомцем против воли. Об этом сообщает People.

«Позвоните в 911», — было написано на листке, который ученик тайно отдал водителю. Тот сразу же предупредил власти, после чего офицеры направились в дом семьи.

На месте стражи порядка выяснили, что 29-летний Гленрой Миллер, уроженец Багамских островов, всю ночь избивал мать мальчика. По данным следствия, он сломал потерпевшей ребра и повредил легкое.

Мать мальчика не могла обратиться за помощью в присутствии Миллера и написала сообщение, которое передала через своего ребенка. Сам школьник учится в первом классе.

Миллер был задержан в тот же день. Согласно судебным протоколам, ему предъявлены обвинения в вооруженном похищении, нанесении тяжких телесных повреждений, домашнем насилии и препятствовании вызову экстренных служб. В настоящее время он находится под стражей с залогом в 1500 долларов, также его удерживает иммиграционная служба США.

