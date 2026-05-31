В Херсонской области в результате атаки дрона ВСУ погиб ребенок
Также известно о шести пострадавших.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Шестилетний ребенок погиб в результате атаки украинского беспилотника на Геническ в Херсонской области. Кроме того, ранения получили еще шесть мирных жителей. О последствиях удара ТАСС сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
«В результате атаки БПЛА ВСУ получили ранения шесть мирных жителей. Погиб один ребенок 2020 года рождения», — сказал он.
Помимо пострадавших, зафиксированы повреждения жилой инфраструктуры. В результате прилета беспилотника пострадали два многоквартирных дома — повреждены фасады и оконное остекление. Также разрушения получили шесть легковых автомобилей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что школа в городе Васильевка Запорожской области подверглась атаке ВСУ. В результате удара повреждения получил школьный автобус, были выбиты окна здания. При этом Балицкий подчеркнул, что обошлось без жертв и пострадавших. На месте происшествия работают оперативные службы, которые устанавливают все обстоятельства случившегося и оценивают последствия атаки.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
64%
Нашли ошибку?