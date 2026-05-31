В Херсонской области в результате атаки дрона ВСУ погиб ребенок

Лилия Килячкова
Также известно о шести пострадавших.

Атака ВСУ на Геническ Херсонской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Шестилетний ребенок погиб в результате атаки украинского беспилотника на Геническ в Херсонской области. Кроме того, ранения получили еще шесть мирных жителей. О последствиях удара ТАСС сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

«В результате атаки БПЛА ВСУ получили ранения шесть мирных жителей. Погиб один ребенок 2020 года рождения», — сказал он.

Помимо пострадавших, зафиксированы повреждения жилой инфраструктуры. В результате прилета беспилотника пострадали два многоквартирных дома — повреждены фасады и оконное остекление. Также разрушения получили шесть легковых автомобилей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что школа в городе Васильевка Запорожской области подверглась атаке ВСУ. В результате удара повреждения получил школьный автобус, были выбиты окна здания. При этом Балицкий подчеркнул, что обошлось без жертв и пострадавших. На месте происшествия работают оперативные службы, которые устанавливают все обстоятельства случившегося и оценивают последствия атаки.

