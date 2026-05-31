В Пятигорске дети отравились в кафе паназиатской кухни

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Массовое заражение острой кишечной инфекцией зафиксировано среди посетителей паназиатского кафе в Пятигорске. По данным источника 5-tv.ru, число пострадавших достигло 33 человек.

Среди заболевших оказались двое детей. Нескольким посетителям помощь была оказана на месте, тогда как остальных направили в медицинские учреждения для дальнейшего лечения.

Ранее глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщал, что в больницы были доставлены девять человек, которые незадолго до этого посещали одно и то же заведение общественного питания.

После инцидента кафе временно прекратило работу. Представители заведения через соцсети рекомендовали всем посетителям с признаками недомогания обратиться за медицинской помощью. Также они сообщили о передаче образцов продукции специалистам Роспотребнадзора для проведения экспертизы.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что по факту произошедшего проводится процессуальная проверка по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

