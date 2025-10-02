Путин назвал агрессивным переименование военного ведомства в США

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на традиционном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи прокомментировал переименование министерства обороны США в министерство войны и назвал такое название агрессивным.

«Как корабль назовете — так он и поплывет. Какой-то смысл в этом есть, но звучит это агрессивно. Министерство войны… У нас — министерство обороны. Мы из этого всегда исходили и исходим, и будем исходить», — напомнил президент.

У России нет агрессивных намерений в отношение третьих стран, а министерство обороны, прежде всего, обеспечивать безопасность государство и российского народа, отметил Путин.

Основная тема XXII ежегодного заседания клуба «Валдай» — формирование обновленной архитектуры международных отношений, в центре которой — уважение к суверенитету и взаимовыгодное сотрудничество между странами.

Концепция заседания в этом году — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем участвуют 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, среди которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

В программу заседания включены пленарные сессии, тематические дискуссии, а также презентация докладов, с обсуждением вопросов многополярности и глобальной безопасности.

