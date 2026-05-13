«Очень близко»: Трамп заявил о скором завершении украинского конфликта

Сергей Добровинский

Американский лидер заверил, что готов всеми силами способствовать заключению мирной сделки.

Когда завершится конфликт на Украине — прогноз Трампа

Фото: Reuters/Evelyn Hockstei

Трамп заявил о скором завершении украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт может скоро закончиться. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции у Белого дома перед вылетом в КНР.

«Я думаю, что завершение конфликта на Украине уже очень близко», — сказал американский лидер, видео опубликовало издание Forbes на YouTube.

Трамп подчеркнул, что готов всеми силами способствовать завершению боевых действий на Украине и допустил, что в течение года может посетить Россию, чтобы обсудить мирное соглашение.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что на повестке дня нет поездки Дональда Трампа в Россию. Прошлая очная встреча двух президентов состоялась в середине августа 2025 года в Анкоридже на Аляске.

Также 29 апреля Путин и Трамп провели телефонный разговор и обсудили перемирие в период празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

