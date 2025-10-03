Забили кувалдой: семья была найдена в пустыне три года спустя после исчезновения

Peoplе: Семья была найдена в пустыне три года спустя после исчезновения

Семья из четырех человек, исчезнувшая бесследно в Калифорнии, была найдена в неглубоких могилах в пустыне Мохаве. Следствие установило, что супруги Джозеф и Саммер Макстей и их маленькие сыновья были забиты насмерть кувалдой. В преступлении обвинили близкого к отцу человека — его делового партнера. Об этом сообщает издание People.

В феврале 2010 года Джозеф и Саммер Макстей вместе со своими маленькими сыновьями — четырехлетним Джанни и трехлетним Джозефом-младшим — внезапно исчезли из своего дома в тихом пригороде Сан-Диего. В жилище остались их любимые собаки, продукты начали гнить на кухне, а на банковских счетах оставались десятки тысяч долларов. Следов взлома не было. Позже автомобиль семьи нашли у границы с Мексикой, и полиция предположила, что Макстеи могли уехать, чтобы начать новую жизнь.

Но три года спустя правда оказалась гораздо страшнее.

В 2013 году мотоциклист в пустыне Мохаве наткнулся на человеческий череп. Вскоре следователи нашли две неглубокие могилы — в них покоились тела всех членов семьи Макстей. Рядом лежала кувалда. Экспертиза показала: семья была забита насмерть.

В 2014 году обвинение предъявили Чарльзу «Чейзу» Мерритту — бывшему деловому партнеру Джозефа Макстея. По версии следствия, мужчина был в долгах, страдал игровой зависимостью и убил семью ради денег.

В суде прокуроры заявили, что Джозеф собирался прекратить сотрудничество с Мерриттом и даже рассказывал друзьям, что тот ворует у него.

«Я любил Джозефа. Он был частью моей жизни. Я никогда бы не поднял руку на женщину или ребенка. Я этого не делал», — говорил подозреваемый в интервью.

Тем не менее в 2020 году его признали виновным в убийстве семьи и приговорили к смертной казни.

