«Я люблю белые розы»: Волочкова осталась недовольна подаренными цветами
Букет оказался размером чуть ли не больше самой балерины.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Волочкова пожаловалась на то, что ей подарили красные розы вместо белых
Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова осталась недовольна подаренными цветами. Балерина пожаловалась на презент на своей странице в социальных сетях.
Она опубликовала снимок с огромной корзиной алых роз на высокой ножке. Букет оказался настолько пышным и большим, что из-за него саму Волочкову почти не видно.
Однако, судя по всему, порадовать цветы артистку не смогли.
«Мне тут корзинку подарили, не зная, что я люблю белые розы», — подписала кадр балерина.
Комментарий к посту на странице самой Волочковой скрыты. Поэтому посмотреть на то, как отреагировали на жалобу знаменитости подписчики, не получится.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Волочкова перенесла операцию. Немецкие хирурги заменили балерине тазобедренный сустав. По словам звезды, в течение многих лет она мучилась от боли в бедре и наконец, решилась на радикальные меры.
Несмотря на предопределения врачей, артистка уже вернулась к тренировкам.
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