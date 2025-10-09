«Обернула ремень вокруг шеи»: девочка сбежала от истязавших ее двух женщин в США

Диана Кулманакова
Медики зафиксировали у ребенка многочисленные травмы и признаки недоедания.

Девочка в США сбежала от своих мучителей

Фото: www.globallookpress.com/ Austin McAfee

Daily Mail: девочка сбежала от истязавших ее полгода двух женщин в США

В Техасе 12-летняя девочка совершила побег из дома, где подвергалась систематическим истязаниям со стороны двух женщин на протяжении шести месяцев. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Девочка смогла самостоятельно освободиться и сбежать из жилища сестер Гарсия. Медики зафиксировали у ребенка многочисленные травмы, включая инфицированную рану на голове и признаки длительного недоедания. Следователи установили, что девочку регулярно избивали ремнями и деревянными палками, связывали и наносили порезы ножницами.

«Бренда обернула ремень вокруг ее шеи и говорила „умри“, продолжая душить до потери сознания», — приводятся в ордере на арест показания потерпевшей.

Также подтверждены факты незаконной съемки ребенка в обнаженном виде.

Сестры Бренда и Таня Гарсия были арестованы 3 октября по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений и незаконном лишении свободы. Бренде дополнительно вменяют изготовление детского порнографического контента. Обе содержатся под залогом в 200 тысяч долларов, при этом сестры продолжают отрицать вину, утверждая о вымышленном характере обвинений.

Девочка, чья биологическая мать проживает за пределами США, передана под опеку социальных служб и получает необходимую медицинскую и психологическую помощь. Является ли она родственницей своих истязательниц не сообщается.

