ВС РФ освободили Новопавловку в ДНР
Также завершено освобождение населенного пункта в Днепропетровской области.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
ВС РФ освободили Новопавловку в ДНР и завершили освобождение Алексеевки в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве добавили, что потери ВСУ за сутки в результате действи российской армии составили порядка 1415 человек.
Ранее 5-tv.ru писал, что вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Балаган, расположенный на территории Донецкой Народной Республики.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
