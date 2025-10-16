В Германии мужчина напал с ножом на воспитанников детского сада: есть погибшие

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Малышей попытались защитить прохожие.

В Германии мужчина напал с ножом на детей

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/5VISION.NEWS

Daily mail: В Германии мужчина с ножом напал на воспитанников детского сада

Мужчина, вооружившись кухонным ножом, атаковал пятерых малышей из детского сада в Германии. Двое человек погибли, еще трое получили ранения. Об этом сообщает Daily Mail.

Обвиняемый на данный момент ждет судебное заседание в Ашаффенбурге. Сам инцидент произошел, когда дети находились в парке под присмотром двух воспитателей. В результате нападения погиб двухлетний мальчик и 41-летний мужчина, пытавшийся защитить детей. Также пострадали двухлетняя сирийская девочка, одна из воспитательниц и 72-летний мужчина.

Согласно экспертным заключениям, у мужчины обнаружено психическое расстройство, поэтому его состояние не позволяет нести уголовную ответственность. В прокуратуре заявили, что нет признаков того, что он действовал из экстремистских или террористических побуждений, и добиваются его принудительной госпитализации в психиатрическую клинику.

Выяснилось, что ранее в августе 2024 года он угрожал соседке по общежитию мясницким ножом и даже нанес ей ранения.

Так как нападавший по национальности афганец, канцлер ФРГ Фридрих Мерц пообещал пересмотреть правила предоставления убежища и ужесточить пограничный контроль, заручившись поддержкой крайне правой партии «Альтернатива для Германии».

