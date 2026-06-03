Тепло вернется? Какая погода ждет москвичей в первые выходные лета

Синоптик Позднякова: температура превысит климатическую норму в ночь на 6 июня

В Москве установится по-летнему теплая погода на ближайшей неделе. Температура воздуха поднимется выше плюс 20 градусов, а осадков будет немного. Об этом в беседе с aif.ru сообщила синоптик Татьяна Позднякова.

По ее словам, в первые дни недели погоду в столице будет определять так называемая барическая седловина. Это область между циклонами, в которой формируется разреженное поле повышенного атмосферного давления. Именно она поможет вернуть в мегаполис тепло долгожданного лета.

До конца рабочей недели в Москве ожидается переменная облачность, преимущественно без дождей. В среду, 3 июня, ночью температура составит плюс 10-12 градусов в российской столице и плюс 8-13 градусов по области. Днем воздух прогреется до плюс 24 градусов.

В четверг, 4 июня, ночная температура в Москве будет на уровне плюс 12-14 градусов, в Подмосковье — плюс 9-14 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.

Ветер в среду будет слабым и неустойчивым по направлению. Однако в четверг он начнет меняться на северо-восточный. Это связано с формированием молодого антициклона, который постепенно начнет влиять на погоду в Московском регионе.

Позднякова пояснила, что новый антициклон появляется в тыловой части циклона, уходящего по северному маршруту. Пока он слабый, но к концу недели его гребень распространится на северо-восток европейской части России.

В пятницу и субботу, 5 и 6 июня, в Москве сохранится переменная облачность. Ночью существенных осадков ждать не стоит, но днем местами возможны кратковременные дожди. Ночи станут еще теплее: температура будет держаться в пределах плюс 10-15 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 26 градусов.

По расчетам синоптика, молодой антициклон продолжит усиливаться и займет больше территории. Если это произойдет, он может стать блокирующим и на некоторое время закрыть путь атлантическим циклонам.

В таком случае погода в Москве станет более стабильной. По словам Поздняковой, именно на этот сценарий специалисты надеются до 10–12 июня.

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