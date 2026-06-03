«Хочу жить»: Лерчек прошла шестую химиотерапию

Блогер Лерчек прошла шестой курс химиотерапии

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, завершила шестую процедуру химиотерапии. О своем состоянии после пройденного она рассказала в видео, которое на своей странице в социальной сети опубликовал ее возлюбленный Луис Сквиччиарини.

«Химиотерапия прошла хорошо. Разумеется, у меня не так много энергии, я не такая энергичная, да и аппетит не очень. Но надеюсь, что через пару дней все будет в порядке … Врачи сказали, что можно уйти в ремиссию, если есть настрой победить. А он у меня есть — я хочу жить», — заявила звезда.

Блогер также отметила, что через две недели она вернется в больницу для прохождения очередного курса химиотерапии. Сейчас она на время отправилась домой.

Сам Луис, который не выходил на связь с начала мая, объяснил, почему публикует подробности лечения своей невесты. По его словам, это делается, чтобы показать критикам «настоящий путь» исцеления от болезни.

«Некоторые думают, что человек с четвертой стадией рака должен выглядеть „как мертвый“. Это ужасно не только для Леры, но и для любого в такой ситуации», — подчеркнул мужчина.

Ранее Лерчек устроила распродажу одежды из собственного гардероба.

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