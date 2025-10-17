Мужчина убил беременную возлюбленную и вырезал ребенка из ее живота

Дарья Орлова
Его приговорили к смертной казни.

Мужчина вырезал ребенка из живота беременной возлюбленной

Фото: www.globallookpress.com/Faris Hadziq

В Малайзии суд приговорил к смертной казни 22-летнего Мухаммада Саджали, обвиненного в убийстве своей беременной девушки. Об этом сообщает издание Mothership.

Молодой человек признал вину в расправе над 20-летней Нур Анисах Абдул Вахаб, совершенной в мае 2023 года в султанате Селангор.

По данным следствия, Саджали встретил возлюбленную на улице, ударил ее палкой по голове и перетащил к канализационному коллектору. Там он убил девушку, после чего извлек из ее живота плод, облил тело бензином и поджег.

На заседании суда подсудимый полностью признал содеянное. Адвокат настаивал на смягчении наказания, утверждая, что мужчину вынудили взять ответственность за неродного ребенка. Экспертиза ДНК подтвердила, что Саджали не был биологическим отцом погибшего дитя.

Тем не менее суд посчитал преступление заранее продуманным и отличающимся особой жестокостью. Судья подчеркнул, что действия обвиняемого нельзя оправдать обстоятельствами, и вынес решение о назначении смертной казни.

