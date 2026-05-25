Подросток попал под поезд в подмосковном Алабушево

Дарья Корзина

Отец пострадавшего отверг версию о зацепинге и сообщил о его госпитализации.

В подмосковном Алабушево подросток попал под поезд «Клин — Москва», в результате чего получил тяжелые травмы, включая ампутацию одной ноги и серьезное повреждение второй. Об этом 5-tv.ru сообщил отец пострадавшего.

«Если он сейчас останется жив, то непонятно в каком состоянии он останется живой, потому что одну ногу ему сразу отрезало, вторая — раздроблена. Неизвестно, останется ли вторая нога и вообще, что там с тазом непонятно», — рассказал мужчина.

Отец пострадавшего подчеркнул, что подросток не занимался зацепингом и не имел знакомых с подобными увлечениями. Он добавил, что состоянием сына поинтересовался только один товарищ.

В то же время очевидец происшествия рассказал 5-tv.ru, что ранее неоднократно наблюдал на станции рискованное поведение подростков: они находились вблизи движущихся поездов, пытались проходить под составами и подходили вплотную к краю платформы.

Собеседник также предположил, что пострадавший мог находиться на платформе не один. По его словам, после инцидента он видел группу плачущих молодых людей на противоположной стороне перрона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в московском метро пассажир упал с платформы на пути. Инцидент произошел непосредственно перед прибытием электропоезда.

