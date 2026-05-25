Он также отметил, что иностранные журналисты, которые прибыли на место происшествия, честно выполнили свой долг.
Лавров пристыдил Запад за игнорирование теракта в Старобельске
Западные СМИ проигнорировали теракт, устроенный ВСУ в Старобельске. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на приеме по случаю Дня Африки.
«Я выражаю искреннюю признательность всем государствам, которые здесь представлены, которые выразили нам искренние соболезнования по поводу жуткого террористического акта в Старобельске 21 мая, устроенного нацистским киевским режимом, теракт, который Запад пропустил мимо ушей, мимо взоров», — сказал министр.
По словам Лаврова, в отличие от западных коллег, журналисты из стран мирового большинства, прибывшие на место трагедии в Старобельск, честно выполнили свой долг.
В ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В этот момент в помещениях находились более 80 подростков. В результате удара 21 человек погиб и свыше 60 получили ранения. Президент России Владимир Путин назвал действия киевского режима террористическим актом, поскольку рядом с образовательным учреждением не было военных объектов.
Для освещения этой ситуации на место трагедии прибыло более 50 иностранных корреспондентов из 19 стран. При этом крупные телекомпании, такие как BBC и CNN, отказались от участия. Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ряду западных журналистов редакции запретили публиковать материалы о теракте. Она назвала это сознательной попыткой замолчать правду.
