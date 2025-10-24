В Индии более 20 пассажиров сгорели заживо в столкнувшемся с мотоциклом автобусе

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 19 0

Многие из находящихся в салоне людей спали.

В Индии загорелся автобус — сколько погибших

Фото: www.globallookpress.com/Faisal Bashir

На юге Индии пассажирский автобус вспыхнул после столкновения с мотоциклом — погибли как минимум 25 человек. Сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел рано утром 24 октября в штате Андхра-Прадеш. По словам старшего офицера полиции, в автобусе находилось 44 пассажира, многие из которых спали. Мотоцикл врезался в транспортное средство сзади и застрял в его корпусе. Его протащило некоторое расстояние, из-за чего из топливного бака автобуса посыпались искры, которые привели к возгоранию.

«Когда начал распространяться дым, водитель остановил автобус и попытался потушить огонь с помощью огнетушителя, но пламя было таким сильным, что он не смог справиться», — рассказали в правоохранительных органах.

Сообщается, что некоторым пассажирам удалось разбить окна и выпрыгнуть, получив лишь незначительные травмы. Однако большинство оказались в ловушке, около 25 человек погибли. Пострадал 15 пассажиров — они были госпитализированы. Мотоциклист также скончался на месте.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и высшие должностные лица штата Андхра-Прадеш выразили соболезнования семьям погибших.

