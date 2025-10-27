Мама вернулась: семейный выход на большой экран «Папиных дочек»

Почти за 20 лет выросло уже несколько поколений сериала, а вместе с ними пришли и взрослые проблемы.

Как сохранить семью и вернуть маму? Конечно же, спасет всех любовь! К этому традиционному выводу пришли звезды на премьере полнометражной картины «Папины дочки. Мама вернулась».

