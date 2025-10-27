  1. Пятый канал
Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 8

Мама вернулась: семейный выход на большой экран «Папиных дочек»

Почти за 20 лет выросло уже несколько поколений сериала, а вместе с ними пришли и взрослые проблемы.

Как сохранить семью и вернуть маму? Конечно же, спасет всех любовь! К этому традиционному выводу пришли звезды на премьере полнометражной картины «Папины дочки. Мама вернулась».

Первый выход в свет Валерии Исаковой вместе с дочкой Варварой, чем поразили главные три сестры современности и в чем главное обаяние Веника — смотрите в фотогалерее 5-tv.ru.

1/5

Полина Денисова, как и ее милая героиня Соня, нежна и прекрасна. Расставание кинородителей и подростковые трудности. Но теперь в семье точно наступит мир и покой.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

2/5

Вот они! Три сестры современности! И кажется, что время над ними не властно! Интеллектуальная Елизавета Арзамасова, рокерша Анастасия Сиваева и бунтарка Дарья Мельникова.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

3/5

Ева Смирнова, несмотря на свой юный возраст, не перестает поражать окружающих актерским талантом даже на красной дорожке. А образ похоже отсылает к другой премьере, которую все ждут буквально на днях…

4/5

Веник и Даша снова вместе. Выдыхаем! Любовь победила! Чему явно очень счастлива юная Полина Айнутдинова. Она счастлива сфотографироваться с кинородителями.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

5/5

Появление Виктории Исаковой на дорожке — это ураган любви, накрывший своей теплотой всех окружающих. Актриса подчеркнула, что ее дочь главная фанатка «Папиных дочек». И в этом она ее безусловно поддерживает. Потому что это сериал про доброту, семью и любовь.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

