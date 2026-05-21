«Порадоваться, поржать, поулыбаться»: Шура об экранизации своей книги
Мемуары для известного человека — дело совсем не выгодное.
Певец Шура (настоящее имя Александр Медведев. — Прим. ред.) признался, что написал книгу с мыслью о ее дальнейшей экранизации. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на праздновании своего дня рождения.
По словам артиста, он как-то сидел дома на кухне и не знал, как рассказать поклонникам о себе без акцента на «плаксивую жизнь». Тогда и пришла мысль о создании фильма, чтобы зрители могли посмеяться и повеселиться.
«Уже чего-то выдумывали там, какие-то смешные сюжеты. Но, я думаю, кино у нас получится. <…> Ребят, я гарантирую, что это будет весело. <…> Для людей, тем более в наше тяжелое время, мы должны порадоваться, поржать, поулыбаться», — рассказал певец.
Как оказалось, написать книгу такому медийному человеку — дело совсем не выгодное.
Шура поделился, что он пока не знает состава актеров. Известно, что его в молодом возрасте сыграет 14-летний артист, а сам на экране он будет мелькать нечасто, только, чтобы «доиграть какую-то роль».
«Я уже немножечко понимаю, какой будет сценарий», — отметил артист.
Он также добавил, что, в первую очередь, хочет, чтобы кино просто получилось.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Шура признавался, что его заставили написать книгу, чтобы в дальнейшем снять по ней фильм.
