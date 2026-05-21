С тростью, но в платье: Виктория Боня добралась до Канн через боль

Виктория Боня появилась в Каннах с вечернем платье с тростью

Телеведущая Виктория Боня все-таки приехала на Каннский кинофестиваль, несмотря на серьезные проблемы с ногой. Звезда реалити-шоу появилась на одном из мероприятий вместе со своей подругой Хофит Голан, а позже успела сменить сразу несколько образов. О появлении Бони на Лазурном берегу сообщило издание 7Дней.ru.

Для Виктории нынешний фестиваль стал уже 14-м по счету. Сначала она появилась на публике в коротком полупрозрачном платье с вышивкой, а позже переоделась в вечерний наряд для выхода на красную дорожку.

Однако эффектные образы дались телеведущей непросто. Из-за сильной боли в ноге Боне пришлось отказаться от каблуков и передвигаться с тростью.

«Вот я легла сейчас, на подушечку ножки положила. Просто нога болит, прямо тикает. Я сходила, получается, пару раз по коридору в отеле Martinez — он такой длинный. Вышла на набережную пофотографироваться — и все. Опять вернулась в комнату, и нога очень сильно болит. Как вот быть?» — пожаловалась Виктория.

