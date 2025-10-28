Стал случайным свидетелем: в Башкирии пенсионер зарезал сожительницу с любовником

В Башкирии пенсионер зарезал сожительницу с любовником

В Стерлитамаке одноногий пенсионер убил сожительницу и ее любовника в садовом домике на дачном участке в порыве ревности. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Башкортостан, 65-летний мужчина приговорен к 14 годам колонии строгого режима.

«Находясь совместно со своей сожительницей и знакомым на садовом участке, мужчина стал свидетелем уединения сожительницы и знакомого в садовом домике. На почве внезапно возникшей ревности мужчина нанес указанным лицам удары ножом в область расположения жизненно важных органов», — говорится в сообщении.

Трагедия произошла в июне 2024 года. По данным следствия, мужчина застал сожительницу с новым избранником и нанес им несколько ножевых ранений. Оба скончались на месте. Суд обязал убийцу выплатить компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

