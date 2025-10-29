«Обними в последний раз»: девятилетний сын зарезал мать во время ссоры

Mirror: Девятилетний сын зарезал мать во время ссоры

Ссора между девятилетним мальчиком и его матерью обернулась трагедией — ребенок зарезал женщину ножом. Инцидент произошел в доме семьи в Бразилии. Об этом сообщает Mirror.

По данным полиции, 37-летняя мать сделала сыну замечание за то, что он играл на улице. В ответ мальчик, рассерженный ее словами, пошел на кухню, взял нож и спрятал его под длинным рукавом футболки. Когда мать вместе со старшим сыном стояла у двери, ребенок подошел и ударил ее ножом в живот.

По словам свидетелей, женщина, истекая кровью, произнесла предсмертные слова.

«Иди сюда и обними меня в последний раз, потому что я не выживу», — сказала она.

Соседи попытались помочь — женщину доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

Следователи уточнили, что ссора началась после того, как мать пригрозила пожаловаться родственникам на поведение мальчика. После нападения ребенок остался на месте трагедии. Поскольку ему нет 12 лет, он не подлежит уголовной ответственности. На данный момент дети переданы под опеку родственников. Родные погибшей рассказали, что мальчик еще не осознал, что произошло.

«Он узнал, что его мать умерла, только когда брат сказал ему об этом», — сообщила двоюродная сестра женщины.

