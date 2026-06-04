«Вы убиваете детей»: у посольства Франции в Москве прошла акция памяти жертв теракта в ЛНР

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 41 0

Во время атаки на общежитие и колледж в Старобельске погиб 21 человек.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Тема:
Атака ВСУ на колледж в ЛНР

У посольства Франции в Москве прошла акция памяти жертв теракта в ЛНР

Траурная акция в память о погибших в теракте в Старобельске прошла у посольства Франции в Москве. Кадры с места оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Более 170 человек собрались у французского посольства. В руках у каждых черно-белые портреты людей, которые погибли в результате ударов ВСУ по гражданским объектам на территории России.

Среди них и те, кто погиб в результате теракта в Старобельске в Луганской Народной Республике (ЛНР).

«Ваше оружие убивает стариков и детей», — кричали участники акции.

ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске в ночь на 22 мая. Внутри общежития, подвергшегося целенаправленному обстрелу, в тот момент находилось более 80 человек. Большинство из них — несовершеннолетние.

В результате теракта погиб 21 человек и свыше 40 получили ранения. Известно также, что рядом с колледжом нет объектов военной инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала ООН открыть глаза на удар по Старобельску. Также она обратила внимание на то, что профильные международные организации никак не отреагировали на эту трагедию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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