«Постоянная задача»: Любимова о возобновлении культурных обменов РФ и США

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 22 0

Ранее среди совместных творческих проектов стран были гастроли артистов, работы по архитектуре и сохранению объектов наследия.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев;5-tv.ru

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Любимова: возобновление культурных обменов между РФ и США — постоянная задача

Возобновление культурных обменов между Россией и США остается основной задачей. Однако такое сотрудничество должно быть равноправным и свободным от политизации. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова на сессии «Россия — США: диалог культур» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

По словам главы ведомства, культурное взаимодействие возможно только при движении навстречу с обеих сторон.

«Уверена, что возрождение культурных обменов и деполитизированное, равноправное русло — постоянная задача при условии, что это такая дорога с двусторонним движением», — сказала Любимова.

Министр напомнила, что ранее российские и американские деятели культуры активно сотрудничали в разных направлениях. Среди них были творческие обмены студентов, гастроли артистов, совместные проекты в архитектуре и работа в сфере сохранения объектов культурного наследия.

Любимова также отметила, что в 2026 году отмечается 250-летие Большого театра. За свою историю он неоднократно выступал в США.

Кроме того, министр отметила, что американцы с большим интересом встречали оркестр Мариинского театра под управлением дирижера Валерия Гергиева. По словам Любимовой, публика в США тепло принимала российские коллективы.

«В России мы с радостью встречали оркестры из Филадельфии, Чикаго, Нью-Йорка и, конечно, концерты современной музыки», — добавила Любимова.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны.

ПМЭФ-2026 не ограничивается только деловой повесткой. Параллельно проходит культурная программа под брендом фестиваля «Петербургские сезоны»: для гостей подготовлены выставки, концерты, театральные постановки и экскурсии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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