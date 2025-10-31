Количество жертв «Ангарского маньяка» достигло 91

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 69 0

Стало известно, что в 2008 году Михаил Попков убил двух 27-летних женщин.

Сколько человек убил Ангарский маньяк

Фото: DMITRY DMITRIYEV/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Следственное управление СК России по Иркутской области завершило расследование еще одого уголовного дела в отношении «Ангарского маньяка» Михаила Попкова. Теперь число его жертв составляет 91 человека. В суд передали материалы обвинения по делу об убийстве двух 27-летних женщин.

Следствие считает, что в августе 2008 года Попков остановился на Московском тракте в Ангарске заменить пробитое колесо и встретил двух незнакомок. Маньяк завязал разговор и ему показалось, что собеседницы были под наркотиками.

Пока одна из жертв находилась в салоне его машины, убийца задушил вторую веревкой, после чего выволок ее подругу на улицу и умертвил ее таким же способом. Попков полностью признал вину. Маньяк остается под стражей, пока его судят за многочисленные убийства.

Бывший милиционер Михаил Попков был задержан в 2012 году. Он начал совершать убийства в 1992-м году, а в 2015-м его осудили на пожизненное заключение за доказанных 22 убийства. Со временем раскрывались остальные преступления. «Ангарский маньяк» считается самым кровавым за всю историю России и СССР.

Ранее 5-tv.ru писал, что Михаил Попков сломал одной из своих жертв десять ребер.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.50
1.03 93.39
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:31
Родственники пропавшего в Турции пловца Свечникова приехали в Стамбул
14:25
Трамвай и маршрутки столкнулись на мосту в Туле
14:19
В феврале 2026 на Украине могут закончиться деньги
14:10
Блогера Аяза Шабутдинова приговорили к 7 годам колонии общего режима
14:04
«Память заблокировала слово «доставка»: Лолита об истории с мошенниками
13:59
Басиста Limp Bizkit Сэма Риверса обнаружили мертвым в луже крови

Сейчас читают

Союзники в замешательстве: Трамп изменил риторику по Украине
«Будто первый раз замуж выходила»: Ая о возвращении на сцену вместе с «Город 312»
Боролся до последнего вздоха: последние дни жизни актера Романа Попова
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости