На чипсах и колбасе может появиться маркировка о вреде здоровью. Общественники обратились к правительству с инициативой обязать всех производителей наносить предупреждения на упаковки ультрапереработанных продуктов.

Согласно предложению, это поможет сократить потребление товаров с высокой степенью обработки — их на регулярной основе употребляют около 40% россиян. Такие продукты изготавливают из рафинированных и потерявших полезные свойства ингредиентов с добавлением эмульгаторов, загустителей и искусственных ароматизаторов.

Ранее онколог Вишвдип Диллон заявил, что для снижения вероятности возникновения онкологических заболеваний необходимо исключить из жизни ряд пагубных привычек. В том числе, любовь к переработанным продуктам, таким как колбасы, копчености, консервы и вяленое мясо.

Ранее 5-tv.ru писал, что процент содержания мышечной ткани в колбасе — один из важнейших показателей качества данного продукта. В колбасе принято считать за единицу измерения мяса в продукте процент мышечной ткани. То есть чистые волокна без жира и кожи. В России существуют государственные стандарты (ГОСТ), которые по этому показателю делят колбасу на категории.

