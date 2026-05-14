Хантавирус особенно опасен для подростков: новые подробности о болезни

Самая высокая смертность наблюдается среди пациентов в возрасте от 15 до 19 лет.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Хантавирус особенно опасен для подростков. Новые подробности выяснили бразильские ученые. Именно в этой стране фиксируется наибольшее число заражений в Латинской Америке.

Исследование показало, что самая высокая смертность наблюдается среди пациентов в возрасте от 15 до 19 лет. Смертельным исходом заканчиваются около 50% случаев заражения. Ниже всего этот показатель у людей старше 65 лет — около 11%.

По мнению экспертов, повышенная смертность среди подростков может быть связана с более сильной иммунной реакцией организма. К тому же они с большей вероятностью могут контактировать с зараженной грызунами землей. Например, во время игры в футбол или сельскохозяйственных работ.

Ранее эксклюзивно для 5-tv.ru вирусолог Елена Малинникова и профессор вирусологии Анатолий Альтштейн рассказали, может ли хантавирус стать новой глобальной угрозой, как он передается, какова вероятность тяжелых последствий и летального исхода, а также стоит ли россиянам бояться этой инфекции.

