В ДТП в Орловской области погибли шесть человек, среди них ребенок

Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 65 0

На месте продолжают работать сотрудники МЧС России.

Сколько человек погибло в ДТП в Орловской области

Фото: Telegram/МЧС Орловской области/mchs_orel

Восемь человек пострадали в серьезном дорожно-транспортном происшествии на трассе «Орел — Тамбов» в Орловской области. Шесть из них погибли. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления МЧС России.

«На трассе „Орел-Тамбов“ в Свердловском районе с помощью спецтехники сотрудники МЧС России ликвидируют последствия ДТП. <…> На данный момент известно о шести погибших и двух пострадавших», — отмечается в публикации.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что на месте аварии работают психологи МЧС России.

В то же время источник 5-tv.ru сообщил, что в результате ДТП погиб один ребенок, а другой госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.

Крупное ДТП с участием двух легковых автомобилей и одного грузовика, перевозившего щебень, произошло вечером 31 октября недалеко от деревни Еропкино-Большак Свердловского района Орловской области. Уточнялось, что людей в легковушках засыпало щебнем. Сотрудники МЧС занимаются извлечением пострадавших из автомобиля. На месте, по состоянию на 21:58 31 октября, работали семь сотрудников МЧС и две единицы техники, а также областные спасатели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Симферополе грузовой автомобиль рухнул с моста на железнодорожные пути.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

