В Симферополе фура рухнула с моста на железнодорожные пути

Последствия крупной аварии в эти минуты ликвидируют в Крыму. В Симферополе многотонная фура пробила ограждение моста и рухнула на железнодорожное полотно.

Для эвакуации грузовика пути обесточили. Водителя достали спасатели, ему удалось выжить. Сейчас дальнобойщик в больнице. Из-за дорожного происшествия на час задержали два пассажирских поезда.

Ранее, писал 5-tv.ru, две школьницы погибли в результате наезда пьяного водителя в Ревде. Пьяный водитель легковушки не справился с управлением и влетел в магазин, задев детей у пешеходного перехода. Две девочки от полученных травм скончались на месте, еще одну экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Сестер семи и девяти лет, погибших в аварии, воспитывала только мама. Женщина работает на местной фабрике по производству сладостей и осталась без поддержки супруга, который, по данным местных жителей, уехал на спецоперацию. После трагедии горожане начали сбор средств, чтобы помочь семье организовать похороны.

