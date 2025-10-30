В Симферополе фура рухнула с моста на железнодорожные пути

Водителя спасли и доставили в больницу.

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Последствия крупной аварии в эти минуты ликвидируют в Крыму. В Симферополе многотонная фура пробила ограждение моста и рухнула на железнодорожное полотно.

Для эвакуации грузовика пути обесточили. Водителя достали спасатели, ему удалось выжить. Сейчас дальнобойщик в больнице. Из-за дорожного происшествия на час задержали два пассажирских поезда.

