Умер почетный профессор СПбГУ Юрий Толстой

Лалита Балачандран
Под его руководством учились Владимир Путин, Александр Бастрыкин и другие государственные деятели.

Умер преподаватель Путина

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Советский ученый-правовед, почетный профессор СПбГУ, академик РАН Юрий Толстой умер на 99-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе СПбГУ.

Под руководством Юрия Кирилловича учились президент РФ Владимир Путин, председатель СК России Александр Бастрыкин, министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Преподавательский стаж Толстого составил более 70 лет.

С петербургским университетом Юрий Кириллович был связан практически всю свою жизнь: на юрфак ЛГУ он поступил сразу после Великой Отечественной войны, в 1945-м, а уже в 1952-м начал преподавать.

Юрий Толстой — заслуженный деятель науки РФ, почетный работник юстиции России, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Работы Толстого считаются классикой, он является автором более 200 научных трудов, десяти монографий и ряда автобиографических книг.

