Попросила покормить: житель Подмосковья сознался в убийстве 8-летней падчерицы

Житель Подмосковья сознался в убийстве восьмилетней падчерицы

Мужчине 64 лет из подмосковного Кашира предъявлено обвинение в убийстве восьмилетней падчерицы, совершенном в 1997 году. Об этом сообщает Telegram-канал ГСУ СК России по Московской области.

«По данным следствия, 7 марта 1997 года обвиняемый, находясь в квартире в городе Кашире вместе с падчерицей, в ходе ссоры, вызванной просьбами ребенка покормить ее, совершил убийство малолетней», — говорится в публикации.

Утром следующего дня он спрятал тело в сумке и закопал в подвале многоэтажного дома. Тогда о пропаже ребенка в правоохранительные органы сообщила родственница. Однако по горячим следам обстоятельства преступления установить не удалось.

В октябре 2025 года при проверке нераскрытых дел сотрудники выявили, что по этому делу не проводились все необходимые следственные действия. После возобновления расследования мужчина был задержан. Он признался в содеянном и указал место захоронения.

Во время поисков останки девочки были найдены. Назначены молекулярно-генетическая и судебно-медицинская экспертизы. Подозреваемый находится под стражей, следствие продолжается.

