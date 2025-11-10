Попросила покормить: житель Подмосковья сознался в убийстве 8-летней падчерицы

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 59 0

Преступление было совершенном еще в 1997 году.

Житель Подмосковья сознался в убийстве падчерицы из-за еды

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Житель Подмосковья сознался в убийстве восьмилетней падчерицы

Мужчине 64 лет из подмосковного Кашира предъявлено обвинение в убийстве восьмилетней падчерицы, совершенном в 1997 году. Об этом сообщает Telegram-канал ГСУ СК России по Московской области.

«По данным следствия, 7 марта 1997 года обвиняемый, находясь в квартире в городе Кашире вместе с падчерицей, в ходе ссоры, вызванной просьбами ребенка покормить ее, совершил убийство малолетней», — говорится в публикации.

Утром следующего дня он спрятал тело в сумке и закопал в подвале многоэтажного дома. Тогда о пропаже ребенка в правоохранительные органы сообщила родственница. Однако по горячим следам обстоятельства преступления установить не удалось.

В октябре 2025 года при проверке нераскрытых дел сотрудники выявили, что по этому делу не проводились все необходимые следственные действия. После возобновления расследования мужчина был задержан. Он признался в содеянном и указал место захоронения.

Во время поисков останки девочки были найдены. Назначены молекулярно-генетическая и судебно-медицинская экспертизы. Подозреваемый находится под стражей, следствие продолжается.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.01
-0.22 93.93
0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:15
Мать убила трехлетнего сына, чтобы освободить место для нового ребенка
11:10
Главная распродажа года: как маркетологи заставляют покупать то, что нам не нужно
11:01
«Отлично чувствую!» — Анна Пересильд ответила на критику своего актерского таланта
10:53
Сиюминутная выгода: как в России борются с теневой занятостью
10:45
Россиянка погибла в ДТП с автобусом в провинции Египта
10:45
«Основная преграда»: посол РФ Алипов назвал условие завершения конфликта на Украине

Сейчас читают

Украина вывела европоставки «Турецкого потока» на новый рекорд
Работа «Ураганов» на константиновском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости