Захарова допустила приостановку соглашения с Арменией по топливу и алмазам

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 43 0

Путин уже призывал Ереван не затягивать с выбором между участием в Евросоюзе и ЕАЭС.

Что сделает Россия в ответ на вступление Армении в Евросоюз

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Захарова: Россия отменит соглашения по газу, если Армения продолжит путь в ЕС

Россия довела до Армении сведения о последствиях в случае продолжения курса Еревана на вступление в Евросоюз (ЕС). Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, российское посольство направило в адрес Министерства территориального управления и инфраструктур Армении письмо министра энергетики России Сергея Цивилева. В документе сообщили, что при дальнейшем движении Еревана к вступлению в ЕС Москва может в одностороннем порядке приостановить или денонсировать«Со глашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов», подписанное 2 декабря 2013 года.

Президент России Владимир Путин призывал Ереван не затягивать с выбором между участием в Евросоюзе и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в начале мая. Он отмечал, что Армения вправе самостоятельно определять партнеров, однако одновременно находиться в двух интеграционных форматах у нее не выйдет.

Также российский лидер предлагал обсудить этот вопрос на ближайшем саммите ЕАЭС, который состоится 28–29 мая в Астане. Путин допускал, что для принятия такого решения в Армении может понадобиться референдум.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что льготные условия по газу для Армении — это вклад России в развитие республики. Вопрос цены, как он отметил, относится к взаимодействию хозяйствующих субъектов, но сама льгота возникает не бесплатно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.67
0.12 83.30
-2.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:25
Заноза Европы: Прибалтика не может справиться с летящими из Украины дронами
15:20
Союз в сердце: Владимир Путин написал статью о партнерстве России и Казахстана
15:13
«Сокол» против «Хорнета»: как российские бойцы сбивают американские дроны с ИИ
14:59
Страховая выплатила автовладельцу 13,7 миллиона рублей из-за отсутствия детали
14:53
Захарова допустила приостановку соглашения с Арменией по топливу и алмазам
14:35
СК: на Украине разрабатывают биологическое оружие на деньги США

Сейчас читают

Ямальский СПГ застрял в Европе: если сильно нужен, то запреты не работают
Слезы, стресс и одиночество: что происходит с 62-летней Лолитой
Звездный алкоголизм: кто смог завязать, а кто продолжает прикладываться к бутылке
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео