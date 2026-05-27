Страховая выплатила автовладельцу 13,7 миллиона рублей из-за отсутствия детали

Страховая выплатила клиенту 13,7 млн рублей, не сумев привезти автозапчасти

Страховая компания выплатила владельцу Toyota Land Cruiser 300 13,7 миллиона рублей после ДТП. Об этом сообщает Агентство страховых новостей (АСН).

После аварии внедорожнику потребовалась замена рамы. Официальный дилер Toyota оценил восстановление машины в 6,7 миллиона рублей, однако из-за сложностей с логистикой необходимую деталь не удалось доставить в Россию.

В итоге компания решила не затягивать процесс ремонта и компенсировал владельцу полную страховую стоимость — 13,7 миллиона рублей.

Директор ижевского филиала страховой компании Татьяна Коробейникова отметила, что дефицит комплектующих для премиальных автомобилей остается серьезной проблемой для рынка автострахования.

Рама является несущим элементом конструкции, а при отсутствии детали и неопределенных сроках поставки ожидание ремонта означало бы перекладывание рисков на клиента. Она подчеркнула, что в подобных случаях единственно верным решением становится выплата полной страховой суммы.

