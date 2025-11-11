Два ребенка погибли при пожаре в Кемеровской области

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 50 0

В момент возгорания родителей не было дома.

В Кузбассе возбудили дело из-за гибели детей при пожаре

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Подтергера

Следственный комитет Кемеровской области и прокуратура региона возбудили уголовное дело после гибели двух детей трех и четырех лет, которых мать оставила одних, в поселке Краснобродский. Об этом 11 ноября сообщила прокуратура Кемеровской области в Telegram-канале.

По информации ведомства, пожар произошел 10 ноября в квартире на улице Комсомольская. После его ликвидации сотрудники МЧС обнаружили тела двух мальчиков 2021 и 2022 года рождения с признаками отравления продуктами горения.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. В момент возгорания дети находились в квартире без присмотра родителей. Как стало известно, мать погибших оставила их дома одних и уехала в соседний город. Почувствовав запах гари, соседи вызвали пожарных.

На месте работают следователи и криминалисты. Они проводят опросы очевидцев, назначают судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы. По итогам проверки сотрудниками правоохранительных органов будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в Воронеже ребенок упал в шахту лифта в новостройке. В Новосибирской области трое детей и трое взрослых погибли в ДТП с фурой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

1/3

Фото: МЧС России

2/3

Фото: МЧС России

3/3

Фото: МЧС России

