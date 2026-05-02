Полицейские в Вологде спасли ребенка с кроликом из горящей квартиры

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 26 0

Девочка кричала, прося о помощи, а из окна виднелся дым.

Фото, видео: МВД РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Вологде сотрудники ГИБДД Евгений Гуров и Александр Меньшиков спасли школьницу и ее домашнего кролика из квартиры, где начался пожар. Об этом они рассказали пресс-службе МВД России.

Инцидент произошел на улице Некрасова, когда полицейские находились на маршруте патрулирования. Они заметили дым из окон дома и услышали крики ребенка о помощи.

По данным ведомства, один из сотрудников при поддержке напарника забрался на козырек подъезда, снял москитную сетку с окна и помог девочке выбраться наружу. Она держала на руках кролика и не хотела оставлять питомца в квартире. Полицейские спустили ее на землю и передали спасателям.

Сама школьница рассказала, что сначала увидела сотрудников полиции, а затем пожарных. По ее словам, она попыталась открыть входную дверь, но из-за дыма сделать это не смогла. После этого девочка подбежала к окну и позвала на помощь. Она поблагодарила полицейских за спасение ее и питомца.

Позже сотрудники ГИБДД помогли пожарным и медикам эвакуировать из дома пожилую лежачую женщину. Ее вынесли из квартиры на одеяле и передали бригаде скорой помощи.

Предварительно установлено, что пожар начался из-за 61-летнего хозяина квартиры. Мужчина оставил еду на плите, уснул и проснулся уже от запаха гари. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, мама с ребенком оказались в огненной ловушке из-за пожара в Москве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+5° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
74.80
-0.08 88.64
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:22
Паслер пообещал юридическую помощь прорывавшемуся к нему на митинге мужчине
21:58
Полицейские в Вологде спасли ребенка с кроликом из горящей квартиры
21:50
«Единая Россия» представила инициативы по развитию здравоохранения
21:45
Группировка войск «Север» уничтожила более 120 станций Starlink ВСУ за апрель
21:29
Жители Австрии требуют выхода страны из Евросоюза
21:21
«Новые люди» помогли приютам для животных по всей стране подготовиться к лету

Сейчас читают

Негативная реакция: почему Эдриан Гренье не снялся в «Дьявол носит Prada 2»
«Пусть говорят»: Бородина ответила хейтерам, которые лезут в ее личную жизнь
Миф о слабом поле: сложнее ли женщинам нарастить мышцы, чем мужчинам
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео