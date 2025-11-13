Миллионер получил 16 лет тюрьмы за убийство 24-летней любовницы

Миллионер получил 16 лет тюрьмы за убийство молодой любовницы

В Японии суд вынес приговор 57-летнему миллионеру Акире Исикаве, признав его виновным в убийстве 24-летней Саны Хирабаяси. Мужчина приговорен к 16 годам тюремного заключения. Об этом сообщает Daily Shincho.

По данным издания, знакомство Исикавы и Хирабаяси состоялось в 2022 году через интернет. Девушка заявила, что ей необходимо вернуть долги в кафе, где она работала управляющей, и попросила у мужчины 10 миллионов йен. Позже, когда он перевел ей эту сумму, Хирабаяси продолжила обращаться к нему за деньгами.

Со временем отношения между ними переросли в зависимость, и молодая женщина стала требовать плату за каждую встречу — до 100 тысяч йен. При этом Исикава, несмотря на внушительное состояние, оказался в сложной финансовой ситуации. Его инвестиции потерпели неудачу, а к моменту задержания на банковском счете оставалось лишь две тысячи йен, что эквивалентно примерно одной тысяче рублей.

Как отмечает издание, именно финансовые проблемы и постоянные требования со стороны любовницы могли стать причиной трагедии. Теперь миллионеру предстоит провести за решеткой 16 лет.

