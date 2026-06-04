На Пятом канале акция «День добрых дел» для четырехлетнего Артема

ПОЖЕРТВОВАТЬ

А теперь история четырехлетнего Артема из Самары, который изо всех сил борется за возможность прожить детство так же, как и остальные мальчишки: говорить, рисовать первые картинки и без остановки играть.

Сложная генетическая мутация влияет на кору головного мозга и буквально останавливает его развитие. Чтобы помочь, нужна своего рода «карта мозга» — она позволит точно понять, откуда начинаются приступы. Самостоятельно семья оплатить такое обследование не в силах, но вместе мы можем им помочь!

Для этого отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 7535 или отсканируйте QR-код на экране.

Любознательный непоседа Артем стремится починить все, что попадает в его руки. А еще он любит рисовать, лепить, клеить. Но два года назад мальчик будто остановился в развитии из-за редкого генетического заболевания.

У Артема — множественные объемные образования коры головного мозга. Патологию врачи обнаружили еще до появления малыша на свет, но беспокоить его она начала в пять месяцев — постоянными эпилептическими приступами.

«Он сначала замирал, как будто переставал реагировать. Смотрел в одну точку, и потом у него начиналась трястись голова. Пока скорая не приезжала и не делала ему укол, приступ не заканчивался», — рассказывает Мария Зыбайло, мама Артема.

Артем рос и болезнь прогрессировала. Сейчас приступы могут длиться по 20 минут! Они не дают мозгу нормально развиваться. В свои четыре года мальчик не может даже научиться говорить.

Ребенку необходима операция. Но прежде — сложное обследование: инвазивный ЭЭГ-мониторинг. Чтобы изучить эпилептическую активность, в головной мозг Артема проведут специальные датчики. Это позволит врачам точно определить участок, который вызывает приступы.

«У нас есть возможность записывать эпилептические приступы и всю его активность непосредственно изнутри. И, соответственно, после полученной информации мы можем выстроить 3D карту предполагаемого участка возникновения приступов. Это все удалить и получить, я очень надеюсь, хороший результат», — объясняет невролог, эпилептолог, специалист по хирургической селекции пациентов Владимир Соловьев.

Вот только стоимость этой сложной процедуры слишком высока — 2500000 рублей. Родители Артема надеются на нашу с вами помощь.

С большой вероятностью, операция поможет Артему нормально развиваться, ведь мозг перестанет тратить всю энергию на подавление приступов. А значит, мальчик, наконец, произнесет свои первые слова, пойдет в обычный детский сад и — этого он хочет больше всего — освоит самокат.

Помогите сейчас! Завтра будет поздно.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Артему, обратившись напрямую в благотворительный фонд.