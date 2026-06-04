Танк Т-72 уничтожил пункт управления дронами боевиков ВСУ

Экипаж танка Т-72 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии группировки «Центр» точечным огнем уничтожил пункт управления беспилотниками боевиков Вооруженных сил Украины на Добропольском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

После серии точных выстрелов танкисты, используя складки местности, покинули позицию и увели машину в укрытие. Корректировка огня в реальном времени велась подразделениями беспилотных систем. Расчеты обеспечивают высокую точность поражения целей, которые не находятся в прямой видимости экипажа, что превращает современный танк, действующий из укрытия, в высокоточную артиллерийскую установку.

Боевая работа ведется круглосуточно, в тесной связке с мотострелками и штурмовиками. Постоянное присутствие танков на передовой создает непрерывное давление на противника, помогая вытеснять его с укрепленных позиций.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.