Поклонники и читатели журнала отдали свои голоса за героев первых полос — спортсменов, актеров и актрис, музыкантов, режиссеров и других представителей шоу-бизнеса.

В одном из залов столичного отеля Four Seasons Hotel Moscow 14 ноября прошла десятая, юбилейная церемония вручения премии журнала ОК! «Больше чем звезды». Голосование читателей продлилось месяц, они выбирали самых ярких, талантливых и успешных представителей российского шоу-бизнеса — лучших из лучших в различных номинациях. Итоги подведены, победители названы

Ведущими церемонии стали Вадим Верник, Екатерина Вилкова и Александра Ребенок. Узнать имена лауреатов премии собрались самые влиятельные шоумены, актеры, музыканты, спортсмены, режиссеры, продюсеры, друзья и партнеры журнала ОК! Награды получили Ксения Собчак и Константин Богомолов, Алсу и Ева Власова, Кирилл Сарычев, Александра Урсуляк, Кристина Бабушкина, рэпер Баста (Настоящее имя Василий вакуленко) и его жена Елена Пинская-Вакуленко, Регина Тодоренко и Влад Топалов, Эмин Агаларов, Яна Рудковская и другие.

Завершилась церемония OK! «Больше чем звезды — 2025» выступлением Владимира Преснякова и Натальи Подольской. Они исполнили свои громкие хиты, заставив танцевать весь зал. Лучшие наряды, счастливые улыбки, заслуженное признание и море оваций! Кто стал семьей года, кто получил награду за грандиозный вклад в развитие индустрии — смотрите в фоторепортаже 5-tv.ru.