«Краш зумеров»: что известно про балалаечника Кадышевой, ставшего любимцем публики

Балалаечник группы «Золотое кольцо» Иванов стал любимцем публики

Балалаечник ансамбля «Золотое кольцо» Дмитрий Иванов стал любимцем публики и звездой интернета. О популярном участнике коллектива рассказала солистка группы, народная артистка России Надежда Кадышева на своей странице в социальных сетях.

«Дмитрий — музыкант ансамбля „Золотое кольцо“, краш зумеров, виртуоз балалайки и просто хороший человек», — подписала певица видео, в котором музыкант отвечает на вопросы о себе.

Артист рассказал, что является частью коллектива уже 17,5 лет. Он пришел на кастинг по совету друга, с которым учился в Российской академии музыки имени Гнесиных. На прослушивании обошел всех конкурентов и стал участником «Золотого кольца».

На балалайке Иванов играет с детства. Родители записали его в секцию, которую вел их знакомый преподаватель.

К своей популярности в сети музыкант относится спокойно.

«В какой-то момент стали друзья звонить и писать. Сказали: «Ты знаешь, что тебя показывают, видео с тобой залетают, набирают какую-то популярность?» Я хотя бы узнал, что такое «краш», — признался Иванов.

Подписчики Кадышевой с радостью восприняли появления участника коллектива в ленте публикаций артистки.

«Глаз не сводила (с Дмитрия. — Прим. ред.) на концерте»;

«Молодец! И талантливый, и умный. Ответы очень разумные. А то бывает: так называемые звезды отвечают так, будто хвастаются. На них смотреть порой неприятно»;

«Наконец-то увидела вас близко и не на сцене. Вы супер», — отмечали интернет-пользователи.

